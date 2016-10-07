Бразилия разгромила Боливию

Матч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Бразилии и Боливии завершился победой бразильцев. Итоговый счет матча – 5:0.

В составе бразильской команды счет открыл Неймар. Также отличились Фелипе Коутиньо, Фелипе Луис, Габриэль Жезус и Роберто Фирмино. 77 минут за хозяев отыграл полузащитник «Зенита» Жулиано, после чего его заменил Лукас Лима. Экс-полузащитник «Анжи» Виллиан вышел на поле на 68-й минуте, а бывший хавбек «Спартака» Рафаэл Кариока остался в запасе.

Бразилия набрала 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У Боливии семь очков и девятое место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Южная Америка

9-й тур