Бразилия разгромила Боливию
Матч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в
южноамериканской зоне между сборными Бразилии и Боливии завершился победой бразильцев.
Итоговый счет матча – 5:0.
В составе бразильской команды счет открыл Неймар.
Также отличились Фелипе Коутиньо, Фелипе Луис, Габриэль Жезус и Роберто Фирмино. 77 минут за
хозяев отыграл полузащитник «Зенита» Жулиано, после чего его заменил Лукас
Лима. Экс-полузащитник «Анжи» Виллиан вышел на поле на 68-й минуте, а бывший
хавбек «Спартака» Рафаэл Кариока остался в запасе.
Бразилия набрала 18 очков и занимает восьмое
место в турнирной таблице. У Боливии семь очков и девятое место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Южная Америка
9-й тур
Матч
Место и дата
07 октября 03:45, , Онлайн-трансляция
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