Юрий Савичев: Невыносимо жаль, что разбазарили такую команду, как «Торпедо»

Бывший нападающий «Торпедо» Юрий Савичев поделился воспоминаниями о своих выступлениях за команду. Также он выразил сожаление по поводу нынешнего состояния дел в клубе.

– В 80‑е годы «Торпедо» был самой обеспеченной среди московских команд. Если чемпионство не брали, значит, деньги не играли в советское время определяющую роль?

– Вы верно подметили. «Торпедо» действительно было самой богатой командой в те времена. За нашей спиной стоял мощный завод ЗИЛ. Квартиры, машины – пожалуйста. Конечно, если выполняли поставленную задачу. Попадали в четверку – на команду выделяли семь машин, брали Кубок СССР – еще столько же. Всё было открыто и прозрачно! После Олимпиады завод мне квартиру подарил. Невыносимо жаль, что такую команду разбазарили. Не могут найти источников финансирования на такую команду… На периферию ушли деньги. Другие команды поднимаются, а клуб с историей и большим именем никому, получается, не нужен. Больная это тема и уже совершенно другой разговор, - сказал Савичев в интервью украинскому журналу «Футбол».

Напомним, что «Торпедо» сейчас выступает в зоне «Центр» второго дивизиона.