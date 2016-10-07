Этот день в истории: Руслану Нигматуллину исполнилось 42 года
Сегодня день рождения у известного российского футбольного вратаря Руслана
Нигматуллина. Ему исполнилось 42 года.
На протяжении своей карьеры выступал за «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Терек»,
СКА (Ростов-на-Дону), «Терек», итальянские клубы «Верона» и «Салернитана»,
израильский «Маккаби Ахи», а также за сборную России.
Нигматуллин трижды становился чемпионом России, два раза выиграл Кубок
России. Дважды признавался лучшим вратарем года в России, также по одному разу
становился лучшим футболистом России и лучшим спортсменом России (обе награды
он завоевал в 2001 году). За сборную
России провел 25 матчей.
После завершения карьеры стал диджеем, открыл собственную школу вратарей,
затем вошел в число комментаторов телеканала «Матч ТВ».
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