Этот день в истории: Руслану Нигматуллину исполнилось 42 года

Сегодня день рождения у известного российского футбольного вратаря Руслана Нигматуллина. Ему исполнилось 42 года.

На протяжении своей карьеры выступал за «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Терек», СКА (Ростов-на-Дону), «Терек», итальянские клубы «Верона» и «Салернитана», израильский «Маккаби Ахи», а также за сборную России.

Нигматуллин трижды становился чемпионом России, два раза выиграл Кубок России. Дважды признавался лучшим вратарем года в России, также по одному разу становился лучшим футболистом России и лучшим спортсменом России (обе награды он завоевал в 2001 году). За сборную России провел 25 матчей.

После завершения карьеры стал диджеем, открыл собственную школу вратарей, затем вошел в число комментаторов телеканала «Матч ТВ».