Перу и Аргентина сыграли вничью
Матч
девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Перу
и Аргентины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В
составе перуанцев отличились Хосе Паоло Герреро и Кристиан Куэва. У Аргентины
голы забивали Рамиро Фунес Мори и Гонсало Игуаин. Напомним, что аргентинцы
играли без травмированного Лионеля Месси.
Аргентина
набрала 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У Перу восемь
очков и восьмое место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Южная Америка
9-й тур
Матч
Место и дата
07 октября 05:15, , Онлайн-трансляция
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