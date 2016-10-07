Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Перу и Аргентина сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Перу и Аргентины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе перуанцев отличились Хосе Паоло Герреро и Кристиан Куэва. У Аргентины голы забивали Рамиро Фунес Мори и Гонсало Игуаин. Напомним, что аргентинцы играли без травмированного Лионеля Месси.

Аргентина набрала 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У Перу восемь очков и восьмое место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Южная Америка

9-й тур

Матч

Перу - Аргентина

Место и дата

07 октября 05:15, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
С мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-РикойС мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-Рикой«Советский спорт» объясняет, почему не нужно свысока смотреть на соперников сборной России по товарищеским матчам.Пелле может пропустить матч с Македонией из-за отказа пожать руку Вентуре после заменыФорвард сборной Италии Грациано Пелле был заменен на 59-й минуте матча со сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Это вызвало недовольство игрока.Неймар забил 300-й мяч в своей карьереНападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота Боливии в матче квалификации ЧМ-2018 (5:0). Этот гол стал для него юбилейным, 300-м в карьере.Италия – Испания. Альба получил травму и может пропустить матч с АлбаниейЗащитник «Барселоны» Жорди Альба в матче за сборную Испании против сборной Италии в квалификации ЧМ-2018 (1:1) получил травму. Футболист повредил подколенное сухожилие.ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Бразилия разгромила Боливию, Перу и Аргентина сыграли вничью и другие матчиРезультаты отборочного турнира чемпионата мира 2018 в южноамериканской зоне.Франция – Болгария. Начало текстовой трансляции в 21:45Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча квалификации ЧМ-2016 между сборными Франции и Болгарии.Голландия – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 21:45Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча квалификации ЧМ-2016 между сборными Голландии и Белоруссии.ЧМ-2018. Квалификация. Голландия – Белоруссия, Франция – Болгария и другие матчиРезультаты матчей второго тура квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА.Бразилия разгромила БоливиюМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Бразилии и Боливии завершился победой бразильцев. Итоговый счет матча – 5:0.Хулен Лопетеги: Не удивлен, что мы не обыграли Италию.Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2016 против сборной Италии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Колумбия на выезде обыграла ПарагвайМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Парагвая и Колумбии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу колумбийцев.Нападающий сборной Эквадора Валенсия симулировал травму, чтобы избежать ареста за неуплату алиментовНападающему «Эвертона» и сборной Эквадора Эннеру Валенсии грозил арест на родине. Футболист попытался избежать задержания полицией.Уругвай обыграл Венесуэлу благодаря дублю КаваниМатч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Уругвая и Венесуэлы завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Уругвая.Джампьеро Вентура: Невероятно, что ни один испанец не был удаленГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями после матча против сборной Испании в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.Эдуард Соболь: Ничья с Турцией – неплохой результат, но хотелось победыЗащитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился впечатлениями после матча против сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Славолюб Муслин: Мы обыграли Молдавию за счет качества наших футболистовГлавный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился впечатлениями после матча против сборной Молдавии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Фатих Терим: Надеюсь, что Турция и Украина вместе выйдут на чемпионат мираГлавный тренер сборной Турции Фатих Терим поделился впечатлениями после матча против сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.Эквадор крупно обыграл Чили в квалификации чемпионата мираМатч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в южноамериканской зоне между сборными Эквадора и Чили завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной Эквадора.Игорь Добровольский: Кто-то должен был проиграть, сегодня повезло сербамГлавный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Сербии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.Александр Зинченко: Первый гол Турции – это моя винаПолузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Перу
Перукалендарьстатистика
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение