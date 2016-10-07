Перу и Аргентина сыграли вничью

Матч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Перу и Аргентины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе перуанцев отличились Хосе Паоло Герреро и Кристиан Куэва. У Аргентины голы забивали Рамиро Фунес Мори и Гонсало Игуаин. Напомним, что аргентинцы играли без травмированного Лионеля Месси.

Аргентина набрала 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У Перу восемь очков и восьмое место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Южная Америка

9-й тур