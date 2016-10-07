Италия – Испания. Альба получил травму и может пропустить матч с Албанией
Защитник «Барселоны» Жорди Альба в матче за сборную Испании против сборной
Италии в квалификации ЧМ-2018 (1:1) получил травму. Футболист повредил
подколенное сухожилие.
Сроки восстановления пока неизвестны. Сегодня футболист пройдет
медобследование, и ситуация прояснится. Однако, вероятно, он пропустит матч с
Албанией в ближайшее воскресенье.
Напомним, что из-за травмы Жорди Альба сыграл всего 22 минуты в матче с Италией, после чего его заменил Начо Фернандес.
Матч
Голы
Витоло 55 (0:1). Де Росси 82 (1:1 - пен.).
Состав
Италия: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 29), Эдер, Пелле (Иммобиле, 59)
Испания: де Хеа, Пике, Альба (Начо, 23), Рамос, Карвахаль, Силва, Витоло (Алькантара, 85), Иньеста, Бускетс, Коке, Коста (Мората, 67)
Предупреждения:
Пароло, 50; Бонавентура, 61; Бонуччи, 88 - Бускетс, 26; Витоло, 44; Коста, 45; Пике, 86
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция