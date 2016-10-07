Италия – Испания. Альба получил травму и может пропустить матч с Албанией

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в матче за сборную Испании против сборной Италии в квалификации ЧМ-2018 (1:1) получил травму. Футболист повредил подколенное сухожилие.

Сроки восстановления пока неизвестны. Сегодня футболист пройдет медобследование, и ситуация прояснится. Однако, вероятно, он пропустит матч с Албанией в ближайшее воскресенье.

Напомним, что из-за травмы Жорди Альба сыграл всего 22 минуты в матче с Италией, после чего его заменил Начо Фернандес.