Неймар забил 300-й мяч в своей карьере
Нападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота Боливии в матче
квалификации ЧМ-2018 (5:0). Этот гол
стал для него юбилейным, 300-м в карьере.
24-летний форвард забил 49 мячей за первую сборную Бразилии. Кроме того, в
его активе 18 мячей за «младшие» сборные Бразилии и за олимпийскую сборную.
Также бразилец забил 95 мячей за «Барселону» и 138 за «Сантос». С 49 мячами за первую сборную Неймар находится на пятом месте в списке бомбардиров «селесао» за всю историю. Впереди его Пеле (95 голов), Роналдо (67), Зико (66) и Ромарио (56).
Матч
Место и дата
07 октября 03:45, , Онлайн-трансляция
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