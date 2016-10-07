Неймар забил 300-й мяч в своей карьере

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота Боливии в матче квалификации ЧМ-2018 (5:0). Этот гол стал для него юбилейным, 300-м в карьере.

24-летний форвард забил 49 мячей за первую сборную Бразилии. Кроме того, в его активе 18 мячей за «младшие» сборные Бразилии и за олимпийскую сборную.

Также бразилец забил 95 мячей за «Барселону» и 138 за «Сантос». С 49 мячами за первую сборную Неймар находится на пятом месте в списке бомбардиров «селесао» за всю историю. Впереди его Пеле (95 голов), Роналдо (67), Зико (66) и Ромарио (56).