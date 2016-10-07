Пелле может пропустить матч с Македонией из-за отказа пожать руку Вентуре после замены
Форвард сборной Италии Грациано Пелле был заменен на 59-й минуте матча со
сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Это вызвало недовольство игрока.
Напомним, что Пелле заменил Чиро Иммобиле.
Грациано был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру Джампьеро
Вентуре. Как сообщают итальянские, в наказание Пелле может быть исключен из
числа участников воскресного матча с командой Македонии.
«Такое случается. Думаю, что Грациано был зол, прежде всего, на себя и на то, как он сыграл в этом матче», - сказал после матча Джампьеро Вентура.
Матч
Голы
Витоло 55 (0:1). Де Росси 82 (1:1 - пен.).
Состав
Италия: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 29), Эдер, Пелле (Иммобиле, 59)
Испания: де Хеа, Пике, Альба (Начо, 23), Рамос, Карвахаль, Силва, Витоло (Алькантара, 85), Иньеста, Бускетс, Коке, Коста (Мората, 67)
Предупреждения:
Пароло, 50; Бонавентура, 61; Бонуччи, 88 - Бускетс, 26; Витоло, 44; Коста, 45; Пике, 86
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция