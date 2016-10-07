Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пелле может пропустить матч с Македонией из-за отказа пожать руку Вентуре после замены

Максим Кравченко
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард сборной Италии Грациано Пелле был заменен на 59-й минуте матча со сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Это вызвало недовольство игрока.

Напомним, что Пелле заменил Чиро Иммобиле. Грациано был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру Джампьеро Вентуре. Как сообщают итальянские, в наказание Пелле может быть исключен из числа участников воскресного матча с командой Македонии.

«Такое случается. Думаю, что Грациано был зол, прежде всего, на себя и на то, как он сыграл в этом матче», - сказал после матча Джампьеро Вентура.

Матч

Италия - Испания - 1:1 (0:0)

Голы

Витоло 55 (0:1). Де Росси 82 (1:1 - пен.).

Состав

Италия: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 29), Эдер, Пелле (Иммобиле, 59)

Испания: де Хеа, Пике, Альба (Начо, 23), Рамос, Карвахаль, Силва, Витоло (Алькантара, 85), Иньеста, Бускетс, Коке, Коста (Мората, 67)

Предупреждения:

Пароло, 50; Бонавентура, 61; Бонуччи, 88 - Бускетс, 26; Витоло, 44; Коста, 45; Пике, 86

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

06 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
С мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-РикойС мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-Рикой«Советский спорт» объясняет, почему не нужно свысока смотреть на соперников сборной России по товарищеским матчам.Неймар забил 300-й мяч в своей карьереНападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота Боливии в матче квалификации ЧМ-2018 (5:0). Этот гол стал для него юбилейным, 300-м в карьере.Италия – Испания. Альба получил травму и может пропустить матч с АлбаниейЗащитник «Барселоны» Жорди Альба в матче за сборную Испании против сборной Италии в квалификации ЧМ-2018 (1:1) получил травму. Футболист повредил подколенное сухожилие.ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Бразилия разгромила Боливию, Перу и Аргентина сыграли вничью и другие матчиРезультаты отборочного турнира чемпионата мира 2018 в южноамериканской зоне.Перу и Аргентина сыграли вничьюМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Перу и Аргентины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Франция – Болгария. Начало текстовой трансляции в 21:45Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча квалификации ЧМ-2016 между сборными Франции и Болгарии.Голландия – Белоруссия. Начало текстовой трансляции в 21:45Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча квалификации ЧМ-2016 между сборными Голландии и Белоруссии.ЧМ-2018. Квалификация. Голландия – Белоруссия, Франция – Болгария и другие матчиРезультаты матчей второго тура квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА.Бразилия разгромила БоливиюМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Бразилии и Боливии завершился победой бразильцев. Итоговый счет матча – 5:0.Хулен Лопетеги: Не удивлен, что мы не обыграли Италию.Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2016 против сборной Италии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Колумбия на выезде обыграла ПарагвайМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Парагвая и Колумбии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу колумбийцев.Нападающий сборной Эквадора Валенсия симулировал травму, чтобы избежать ареста за неуплату алиментовНападающему «Эвертона» и сборной Эквадора Эннеру Валенсии грозил арест на родине. Футболист попытался избежать задержания полицией.Уругвай обыграл Венесуэлу благодаря дублю КаваниМатч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Уругвая и Венесуэлы завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Уругвая.Джампьеро Вентура: Невероятно, что ни один испанец не был удаленГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями после матча против сборной Испании в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.Эдуард Соболь: Ничья с Турцией – неплохой результат, но хотелось победыЗащитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился впечатлениями после матча против сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Славолюб Муслин: Мы обыграли Молдавию за счет качества наших футболистовГлавный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился впечатлениями после матча против сборной Молдавии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Фатих Терим: Надеюсь, что Турция и Украина вместе выйдут на чемпионат мираГлавный тренер сборной Турции Фатих Терим поделился впечатлениями после матча против сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.Эквадор крупно обыграл Чили в квалификации чемпионата мираМатч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в южноамериканской зоне между сборными Эквадора и Чили завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной Эквадора.Игорь Добровольский: Кто-то должен был проиграть, сегодня повезло сербамГлавный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Сербии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.Александр Зинченко: Первый гол Турции – это моя винаПолузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

Македония
Македониякалендарьстатистика
Испания
Испаниякалендарьстатистика
Италия
Италиякалендарьстатистика
Джампьеро Вентура
Джампьеро Вентуравсе новости
Грациано Пелле
Грациано Пеллевсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение