Пелле может пропустить матч с Македонией из-за отказа пожать руку Вентуре после замены

Форвард сборной Италии Грациано Пелле был заменен на 59-й минуте матча со сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Это вызвало недовольство игрока.

Напомним, что Пелле заменил Чиро Иммобиле. Грациано был недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру Джампьеро Вентуре. Как сообщают итальянские, в наказание Пелле может быть исключен из числа участников воскресного матча с командой Македонии.

«Такое случается. Думаю, что Грациано был зол, прежде всего, на себя и на то, как он сыграл в этом матче», - сказал после матча Джампьеро Вентура.