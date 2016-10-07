Росберг показал лучшее время в первой практике на Гран-при Японии, Квят - 11-й
Пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Японии.
Вторым финишировал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, тройку замкнул Себастьян Феттель из «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 11-м месте. Сама гонка состоится в воскресенье, 9 октября, в 8:00 мск.
Гран-при Японии
Первая практика
1. Нико Росберг («Мерседес») — 1:32.431 (24 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.215 (21)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +1.094 (19)
4. Кими Райкконен («Феррари») +1.386 (17)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.681 (23)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.948 (26)
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +2.099 (28)
8. Серхио Перес («Форс Индия») +2.336 (30)
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.572 (10)
10. Валттери Боттас («Уильямс») +2.950 (31)
11. Даниил Квят («Торо Россо») +3.015 (23)
12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +3.241 (27)
13. Дженсон Баттон («Макларен») +3.246 (24)
14. Ромен Грожан («Хаас») +3.257 (17)
15. Фелипе Наср («Заубер») +3.536 (15)
16. Фелипе Масса («Уильямс») +3.738 (23)
17. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +3.788 (21)
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.863 (19)
19. Кевин Магнуссен («Рено») +4.391 (30)
20. Эстебан Окон («Манор») +5.366 (29)
21. Паскаль Верляйн («Манор») +5.535 (24)
22. Джолион Палмер («Рено») +5.561 (13).