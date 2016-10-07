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Росберг показал лучшее время в первой практике на Гран-при Японии, Квят - 11-й

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Японии.

Вторым финишировал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, тройку замкнул Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 11-м месте. Сама гонка состоится в воскресенье, 9 октября, в 8:00 мск. 

Гран-при Японии

Первая практика 

1. Нико Росберг («Мерседес») — 1:32.431 (24 круга)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.215 (21)

3. Себастьян Феттель («Феррари») +1.094 (19)

4. Кими Райкконен («Феррари») +1.386 (17)

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.681 (23)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.948 (26)

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +2.099 (28)

8. Серхио Перес («Форс Индия») +2.336 (30)

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.572 (10)

10. Валттери Боттас («Уильямс») +2.950 (31)

11. Даниил Квят («Торо Россо») +3.015 (23)

12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +3.241 (27)

13. Дженсон Баттон («Макларен») +3.246 (24)

14. Ромен Грожан («Хаас») +3.257 (17)

15. Фелипе Наср («Заубер») +3.536 (15)

16. Фелипе Масса («Уильямс») +3.738 (23)

17. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +3.788 (21)

18. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.863 (19)

19. Кевин Магнуссен («Рено») +4.391 (30)

20. Эстебан Окон («Манор») +5.366 (29)

21. Паскаль Верляйн («Манор») +5.535 (24)

22. Джолион Палмер («Рено») +5.561 (13). 

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