Станислав Черчесов: Будем формировать сборную с оглядкой на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой сообщил, что костяк национальной команды практически сформировался.

- Сборная – это тоже команда. Невозможно после каждого тура чемпионата России, где кто-то удачно сыграл, сразу делать какие-то перестановки. Хотелось бы, чтобы костяк сборной потихоньку формировался, что сейчас и происходит. Чтобы была определенная база, и футболисты это понимали.

Все-таки мы не каждый день работаем, как в клубе, поэтому если на каждый сбор будут приезжать новые футболисты, нам с листа все время тяжело будет играть. С другой стороны, те, кого мы сейчас отберем, должны показывать соответствующий уровень, чтобы у нас не возникало никаких сомнений в них. Абонементов в РФС никто не выдает.

Мы видим потенциал каждого молодого игрока и то, как долго опытный футболист еще сможет сохранить свой уровень. Чтобы через пару лет он был в состоянии играть на чемпионате мира. Мы должны делать оглядку на это и правильно расставлять акценты, - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что 9 октября в Краснодаре сборная России сыграет с Коста-Рикой, а 15 ноября в Грозном проведет товарищеский матч с Румынией.