Российские гандболистки проиграли Дании в матче «Золотой лиги»

Гандболистки сборной России проиграли команде Дании в первом матче представительного турнира «Золотая лига».

Команда Евгения Трефилова уступила со счетом 22:32. В составе сборной России по сравнению с Олимпиадой-2016 произошли больше изменения, это не могло не сказаться на результате. Напомним, что российская команда в Рио-де-Жанейро завоевала золотые награды.

В следующей игре, которая состоится 8 октября, гандболистки сборной России встретятся со сборной Норвегии. В своем первом матче на «Золотой лиге» скандинавки одержали победу над командой Франции -19:17.

Дания, Хадерслев

«Золотая лига»

Сборная Дании - Сборная России - 32:22 (15:10)

Владлена Бобровникова - 5 мячей, Дарья Дмитриева - 4, Антонина Скоробогатченко - 3, Анна Сень, Марина Судакова, Виктория Жилинскайте - по 2, Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Оксана Свитанько, Александра Степанова - по 1.