«Манчестер Сити» взял верх над пермской «Звездой»

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» 6 октября играл в Англии против «Манчестер Сити» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

В этой игре встретились чемпион Англии и России прошлого сезона. «Звезда-2005» единственная российская команда, которая в свое время доходила до финала главного клубного европейского турнира.

До середины первого тайм «Манчестер Сити» владел преимуществом по всем показателям. Счёт в матче открыл «Манчестер Сити» на 34 минуте встречи, когда передачи Люсиа Бронз отличилась Джилл Скотт - 1:0. На 93 минуте автор первой голевой передачи Люсиа Бронз установила итоговый победный 2:0.

Ответный матч с английской командой «Звезда-2005» проведёт 12 октября в Перми. Вход для болельщиков будет свободным.