Тренер сборной России Алексей Алексеев: Олимпийские чемпионки выглядели бледновато

Тренер сборной России Алексей Алексеев подвел итоги матча «Золотой лиги» с Данией (22:32).

«Результат отрицательный, и положительных эмоций здесь быть не может. Вышли играть против хозяек турнира, в неудобное для себя время – половина десятого вечера по московскому времени, хотя это, конечно, нас не оправдывает. Всегда ставится задача победить, но есть и другие задачи, где как не на таких турнирах просматривать молодых игроков. Мы сегодня дали поиграть всем, вне зависимости от того, что происходило на площадке. Результат – это то, что мы имеем на сегодняшний день.

Бледновато выглядели наши опытные игроки, которые выступали на Олимпийских играх, хотя мы и понимаем, что тяжело себя держать в форме на протяжении долгого времени. Много лестных слов раздается в их адрес в последнее время и, может быть, иногда полезны такие поражения, чтобы немного приспуститься на землю.

Тем не менее, трагедии делать не надо, важно сделать выводы из матча. Кто из молодых игроков порадовал? Антонина Скоробогатченко забросила три мяча из трех бросков, что говорит само за себя. Конечно, в защите ей есть, в чем прибавлять, но в нападении она здорово себя проявила», – приводит слова Алексеева официальный сайт Федерации гандбола России.

В субботу сборная России сыграет с Норвегией, которая в первом матче выиграла у Франции (19:17).