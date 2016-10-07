Анатолий Бышовец: До конца года Черчесову нужно определиться с игроками сборной к ЧМ-2018

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой заявил, что у Станислава Черчесова остается не так много времени, чтобы определиться с костяком сборной к ЧМ-2018.

- Не совсем понятно, что сейчас собой представляет сборная Коста-Рики. Думаю, этот будет команда примерно того же уровня, что и предыдущие два соперника нашей команды - Турция и Гана. Подобные матчи дают сборной возможность действовать стратегически и помогают в подборе состава. У тренера есть возможность для экспериментов и просмотра новых футболистов. Но думаю, что до конца года Черчесову нужно будет полностью определиться с основополагающими игроками сборной к чемпионату мира, - цитируют Бышовца «Известия».

Напомним, что 9 октября в Краснодаре сборная России сыграет с Коста-Рикой, а 15 ноября в Грозном проведет товарищеский матч с Румынией.