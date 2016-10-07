Американский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг

Американский велогонщик Том Дэниелсон дисквалифицирован на четыре года Американским антидопинговым агентством (USADA) за употребление запрещенных веществ.

Проба была взята у спортсмена 9 июля 2015 года и дала положительный результат на стероиды. Дисквалификация велогонщика началась с 3 августа 2015 года.

Добавим, что Дэниелсон ранее уже отбыл дисквалификацию за применение допинга, когда был членом команды US Postal.