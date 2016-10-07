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Американский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг

Елена Корсунская
Источник:  Американское антидопинговое агентство (USADA)Комментарии

Американский велогонщик Том Дэниелсон дисквалифицирован на четыре года Американским антидопинговым агентством (USADA) за употребление запрещенных веществ. 

Проба была взята у спортсмена 9 июля 2015 года и дала положительный результат на стероиды. Дисквалификация велогонщика началась с 3 августа 2015 года. 

Добавим, что Дэниелсон ранее уже отбыл дисквалификацию за применение допинга, когда был членом команды US Postal. 

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