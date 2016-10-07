Президент «Рубина» Метшин встретился с президентом УЕФА Чеферином

Президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином. Метшин рассказал недавно избранному президенту УЕФА о развитии футбола в Казани, об инфраструктуре футбольного клуба «Рубин», подготовке города к Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

В своем разговоре стороны также уделили большое внимание аспекту соответствия ФК «Рубин» финансовому fair play. Метшин детально рассказал о шагах, которые предпринимает казанский клуб, чтобы соответствовать требованиям финансового мониторинга УЕФА, и высказал благодарность организации за сотрудничество с клубом в данном вопросе.

В завершении беседы Александр Чеферин выразил надежду на скорейшее возвращение «Рубина» в еврокубки.

Напомним, что казанская команда дважды принимала участие в групповом турнире Лиги чемпионов и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.