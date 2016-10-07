Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Рубина» Метшин встретился с президентом УЕФА Чеферином

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с президентом УЕФА Александром Чеферином. Метшин рассказал недавно избранному президенту УЕФА о развитии футбола в Казани, об инфраструктуре футбольного клуба «Рубин», подготовке города к Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

В своем разговоре стороны также уделили большое внимание аспекту соответствия ФК «Рубин» финансовому fair play. Метшин детально рассказал о шагах, которые предпринимает казанский клуб, чтобы соответствовать требованиям финансового мониторинга УЕФА, и высказал благодарность организации за сотрудничество с клубом в данном вопросе.

В завершении беседы Александр Чеферин выразил надежду на скорейшее возвращение «Рубина» в еврокубки.

Напомним, что казанская команда дважды принимала участие в групповом турнире Лиги чемпионов и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Директор по связям с общественностью ЦСКА: Заседание КДК по делу Еременко состоится в течение месяцаДиректор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что клуб не будет давать официальных комментариев в связи с отстранением полузащитника Романа Еременко.УЕФА отстранил Романа Еременко от участия в матчах на 30 днейПолузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.Сергей Кирьяков: Матч против Шалимова – это интрига!Сергей Кирьяков: Матч против Шалимова – это интрига!В четверг объявлено, что главным тренером «Арсенала» назначен Сергей Кирьяков. 46-летний специалист дал интервью «Советскому спорту».Сергей Кирьяков: Не хотел бы комментировать отставку Павлова, но команда – внизу таблицыСергей Кирьяков, возглавивший тульский «Арсенал», заявил, что планирует встретиться с прежним главным тренером клуба Сергеем Павловым.Виталий Мутко: Я поговорю с арбитрами о том, чтобы приглашать иностранных судейПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что готов обсудить вопрос приглашения в РФПЛ иностранных судей.Евгений Макеев: У «Спартака» есть все шансы закончить первую половину чемпионата лидеромЗащитник «Спартака» Евгений Макеев, пропустивший два месяца из-за травмы, прокомментировал свое возвращение к тренировкам в общей группе.Юрий Баскаков: Лучше применять высокие технологии, чем привлекать иностранных судей на матчи РФПЛИнспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о возможном приглашении иностранных арбитров на матчи РФПЛ.Валерий Петраков: Задержки по зарплате есть, но футболисты тренировку не бойкотировалиГлавный тренер футбольного клуба «Томь» Валерий Петраков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболисты не вышли на тренировку из-за задержки зарплаты.Алексей Николаев: Я — начальник? Рано так говоритьАлексей Николаев: Я — начальник? Рано так говоритьПрезидент РФС сообщил журналистам, что обязанности Валентина Иванова на посту главы судейского корпуса будет исполнять арбитр ФИФА Алексей НФутболисты «Томи» не вышли на тренировку из-за четырехмесячной задержки зарплатФутболисты «Томи» не вышли на тренировку из-за четырехмесячной задержки зарплаты, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Тимур Журавель.Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»Сегодня, 6 октября, Игорь Шалимов официально стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».Виталий Мутко: Неправильно, когда судья видит и по-разному трактует одно и то же нарушениеПрезидент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением относительно судейства в чемпионате России.Сергей Павлов: В Туле осталась часть моего сердцаБывший главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о прощании с командой.Где и сколько должны в клубах РФПЛ и ФНЛГде и сколько должны в клубах РФПЛ и ФНЛ«Советский спорт» вспомнил последние сообщения о финансовых проблемах клубов и составил список команд, где есть серьезные проблемы.«Есть люди, которые в силу разных причин ко мне не очень хорошо относятся»«Есть люди, которые в силу разных причин ко мне не очень хорошо относятся»Мы вспоминаем большое интервью Валентина Иванова нашему еженедельнику «ССФ», которое он дал после своего назначения в январе 2014 года.Сергей Кирьяков: Уже 16 октября все будет видно в матче с «Краснодаром»Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков дал комментарий после своего назначения, а также рассказал о планах на будущее.Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделеСтали известны результаты обследований вратарей Игоря Акинфеева и Ильи Помазуна.Иван Новосельцев: Нас ждет тяжелая игра с Коста-РикойЗащитник сборной России и «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об ожиданиях от нового стадиона в Краснодаре, на котором пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой.Алексей Миранчук: Непривычно, что я игрок сборнойПолузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о подготовке к товарищеской игре с Коста-Рикой.Макеев вернулся к тренировкам в общей группеСегодня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и провели первую тренировку после матча с «Зенитом» (4:2).

Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Александер Чеферин
Александер Чеферинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение