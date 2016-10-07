Росберг - лучший во второй практике на Гран-при Японии, Квят - 14-й
Пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Японии.
Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 14-м.
Сама гонка состоится в воскресенье, 9 октября, в 8:00 мск.
Гран-при Японии
Вторая практика
1. Нико Росберг («Мерседес») –1.32,250 (35)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,072 (35)
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,323 (26)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,811 (29)
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,853 (34)
6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,320 (37)
7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,623 (35)
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,735 (37)
9. Валттери Боттас («Уильямс») +1,778 (33)
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,836 (33)
11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,877 (33)
12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,900 (29)
13. Ромен Грожан («Хаас») +1,991 (33)
14. Даниил Квят («Торо Россо») +2,055 (27)
15. Кевин Магнуссен («Рено») +2,089 (36)
16. Дженсон Баттон («Макларен») +2,148 (29)
17. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,393 (11)
18. Джолион Палмер («Рено») +2,510 (40)
19. Фелипе Наср («Заубер») +2,574 (26)
20. Паскаль Верляйн («Манор») +3,042 (30)
21. Эстебан Окон («Манор») +3,150 (37)
22. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,068 (26)