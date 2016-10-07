Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Росберг - лучший во второй практике на Гран-при Японии, Квят - 14-й

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Японии.

Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 14-м. 

Сама гонка состоится в воскресенье, 9 октября, в 8:00 мск.  

Гран-при Японии

Вторая практика 

1. Нико Росберг («Мерседес») –1.32,250 (35)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,072 (35)

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,323 (26)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,811 (29)

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,853 (34)

6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,320 (37)

7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,623 (35)

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,735 (37)

9. Валттери Боттас («Уильямс») +1,778 (33)

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,836 (33)

11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,877 (33)

12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,900 (29)

13. Ромен Грожан («Хаас») +1,991 (33)

14. Даниил Квят («Торо Россо») +2,055 (27)

15. Кевин Магнуссен («Рено») +2,089 (36)

16. Дженсон Баттон («Макларен») +2,148 (29)

17. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,393 (11)

18. Джолион Палмер («Рено») +2,510 (40)

19. Фелипе Наср («Заубер») +2,574 (26)

20. Паскаль Верляйн («Манор») +3,042 (30)

21. Эстебан Окон («Манор») +3,150 (37)

22. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,068 (26) 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Росберг показал лучшее время в первой практике на Гран-при Японии, Квят - 11-йПилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Японии.Даниил Квят: Не знаю, то меня увольняют, то на два года оставляютРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал новость о том, что «Ред Булл» готов предложить ему новый двухлетний контракт.«Ред Булл» готов предложить Квяту новый контракт на два года«Ред Булл», команда «Формулы-1», готова предложить российскому гонщику Даниилу Квяту новый контракт по окончании сезона, сообщает Guiamotor.Льюис Хэмилтон: На результате гран-при Малайзии не зацикливаемсяБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.Нико Росберг: Для меня было бы честью добавить свое имя в список победителей гран-при ЯпонииНемецкий пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.Кими Райкконен: «Сузуку» нельзя отнести к моим любимым трассам, но она интересная и сложнаяФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.Даниил Квят: «Сузука» состоит из множества поворотов, которые не встретишь ни гдеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.Даниил Квят: Гонка была испорчена после столкновения на первом кругеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки в Малайзии.Нико Росберг: После первого поворота я думал, что для меня все законченоНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты гонки в Малайзии.«Кто-то не хочет, чтобы я стал чемпионом»«Кто-то не хочет, чтобы я стал чемпионом»Как Льюис Хэмилтон отреагировал на сход в МалайзииРиккардо выиграл Гран-при Малайзии, Квят - 14-йГонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо одержал победу на Гран-при Малайзии.Хэмилтон сошел с дистанции во время Гран-при Малайзии из-за возгорания мотораГонщик «Формулы-1», представляющий команду «Мерседес» Льюис Хэмилтон сошел с дистанции на 41-м круге гонки «Гран-при Малайзии». До этого спортсмен лидировал.Франц Тост: Решение по контракту Квята будет основываться на его выступленииГлава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал слухи о том. Что француз Пьер Гасли может заменить Даниила Квята.Даниил Квят: Сегодня получилось выжать максимум из машиныРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.Нико Росберг: Ошибка в последнем повороте не позволила мне завоевать поулПилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.Льюис Хэмилтон: Машина вела себя прекрасно, а я получил удовольствие от квалификацииБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.Хэмилтон стал лучшим в квалификации на Гран-при Малайзии, Квят будет стартовать в гонке 15-мДействующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал лучший результат в квалификации на трассе «Сепанг» в рамках Гран-при Малайзии-2016.Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Малайзии, Квят показал 17-е времяДействующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике Гран-при Малайзии.Даниэль Риккиардо: На фоне Квята я смотрелся неплохо, но Ферстаппен заставил меня прибавитьЛидер команды «Ред Булл» Даниэль Риккиардо, занимающий 3-е место в общем зачете чемпионата мира, рассказал о соперничестве со своим партнером по команде Максом Ферстаппеном.Франц Тост: Квят – пилот очень высокого уровняРуководитель команды «Торо Россо» Франц Тост оценил перспективы россиянина Даниила Квята остаться в «Формуле-1» на следующий сезон.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости

Cпецпредложение