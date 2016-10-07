Александр Шаблий: Мы не знаем, как конфликт в ММА отразится на детях, поэтому призываю оставить весь этот шум

Боец смешанного стиля Александр Шаблий, выступающий в лиге ACB, высказал свое мнение относительно детских поединков на турнире WFCA в Грозном.

- Ситуация разгорелась очень быстро, я нахожусь сейчас в Штатах и мы с парнями из России очень пристально за этим наблюдаем. Неприятно, что люди переходят на оскорбления. Мнения разделились, пошли опять споры, межнациональные и межрелигиозные высказывания, а ведь мы пример для многих, на нас смотрят, равняются.

Мое мнение о детских боях - это повышало интерес к этому виду спорта у молодых ребят, мне самому было интересно, как они к этому всему относятся в психологическом плане, к выходу на бой, к зрителям. А представляете как было интересно их сверстникам? Ведь спорт - это огромный опыт в формировании крепких психологически и физических качеств мужчины.

Тем более это все было под наблюдением взрослых. Воспитание на Кавказе имеет огромную роль и этому уделяют очень большое внимание, в наше время спорт - это один из главных элементов воспитания мужчины в мальчике. Но и старший-младший тоже никто не отменял. Ведь Федор является старше многих, кто высказывался в его сторону некорректно. У Федора на этот счет свое видение, как у административной единицы и это мнение имеет место быть.

Но мне не понятно другое, ведь судейская бригада Союза ММА, обслуживающая этот турнир, допустила ребят к боям без защиты, если регламент говорит о другом?

К Федору отношусь с глубоким уважением, своими боями он так же воспитал плеяду спортсменов и только благоприятно влиял на воспитание молодежи в нашей стране, на развитие духовных ценностей.

В свое время он доказал уже все, что нужно было, сейчас этот человек остается в этом спорте, потому что это его любимое дело и этим способом ему лучше зарабатывать себе на жизнь.

Но это его путь, он его выбрал.

Я надеюсь, что ситуация закончится благоприятным исходом, ведь это просто высказывания в интернете, ведь обе стороны - это очень рассудительные и глубоко религиозные люди.

Думаю при личной встрече они найдут правильное решение, потому что задачи одни - развивать единоборства и воспитывать здоровое поколение.

Дети - самое главное. Взаимоотношения двух организаций, перешедшие в конфликт, развернулись именно вокруг них. Мы не знаем, как это отразится на молодых спортсменах, поэтому призываю оставить весь этот шум, - сказал Шаблий.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.





