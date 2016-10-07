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Антон Шунин: Вызов Панченко в сборную - единичный случай. Нет ничего невозможного

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вызов в сборную России своего одноклубника Кирилла Панченко. 

- Мы понимаем, что вызов Кирилла - единичный случай. Все ребята в команде его поздравили, пожелали удачи! Он доказал своей игрой, что достоин вызова в сборную. Тем более что Станислав Черчесов приезжает на каждый наш матч, все прекрасно видит. Так что нет ничего невозможного

Конечно, я очень хочу попасть в сборную. Но понимаю, что «Динамо» надо сначала выйти в премьер-лигу. Если трезво посмотреть на ситуацию, то сейчас нужно прежде всего доказать себе, болельщикам, специалистам, что вылет — случайность. А дальше уже хорошо выступать в премьер-лиге, тогда и появится возможность оказаться в сборной. Надо двигаться поэтапно, - цитирует Шунина «Спорт-Экспресс».  

Напомним, что 9 октября в Краснодаре сборная России сыграет с Коста-Рикой, а 15 ноября в Грозном проведет товарищеский матч с Румынией. 

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