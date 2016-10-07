Директор по связям с общественностью ЦСКА: Заседание КДК по делу Еременко состоится в течение месяца
Директор по связям с
общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что клуб
не будет давать официальных комментариев в связи с отстранением полузащитника
Романа Еременко.
«Мы действительно получили от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении Романа Еременко на 30 дней. До выяснения всех обстоятельств дела ни клуб, ни игрок дополнительных комментарии давать не будут. Заседание КДК по сути вопроса состоится в течение месяца», – приводит «Р-Спорт» слова Аксенова.
Напомним, официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии опубликовал информацию о решении дисциплинарного комитета УЕФА отстранить полузащитника Романа Еременко на 30 дней.
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