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Директор по связям с общественностью ЦСКА: Заседание КДК по делу Еременко состоится в течение месяца

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что клуб не будет давать официальных комментариев в связи с отстранением полузащитника Романа Еременко.

«Мы действительно получили от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении Романа Еременко на 30 дней. До выяснения всех обстоятельств дела ни клуб, ни игрок дополнительных комментарии давать не будут. Заседание КДК по сути вопроса состоится в течение месяца», – приводит «Р-Спорт» слова Аксенова.

Напомним, официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии опубликовал информацию о решении дисциплинарного комитета УЕФА отстранить полузащитника Романа Еременко на 30 дней.

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