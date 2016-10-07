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Федерация ММА Татарстана поддержала Емельяненко в скандале с детскими боями в Грозном

Елена Корсунская
Источник:  KazanFirstКомментарии

Федерация MMA Татарстана поддержала главу Союза MMA России Федора Емельяненко в скандале с детскими боями в Грозном.

- Я, как руководитель Федерации ММА РТ, не понимаю выпадов со стороны множества представителей братской нам республики. Я считаю, что Федор прав в своей оценке данных событий и в его речи не прозвучало ни единого слова оскорбительного отношения к промоушену и организаторам турнира, – цитирует президента Федерации ММА Татарстана Радика Фархутдинова kazanfirst.ru.

Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Емельяненко  отметил, что организация боев между детьми противоречит правилам.

Голосование: Федор Емельяненко осудил детские бои ММА на турнире в Грозном, сейчас его и критикуют, и поддерживают. Как вы считаете:

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