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Отец бойца MMA из Екатеринбурга: Детские бои в Грозном – подставные

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  66.ruКомментарии

Президента Союза MMA России Федора Емельяненко, осудившего детские бои в Чечне, поддержал отец призера чемпионата УрФО по рукопашному бою 13-летнего Амина.

«При всем моем уважении к Рамзану Ахматовичу, я полностью согласен с Емельяненко. Видел эти бои. Они, по-моему, подставные. Сыновья главы республики демонстрируют далеко не лучшее выполнение технических элементов. Если бы они вышли против кого-то из наших ребят, я очень сомневаюсь, что хотя бы один бой закончился бы нокаутом на четырнадцатой секунде и победой Кадыровых.

Ребят, которых выставили против заранее назначенных победителей в Грозном, откровенно жалко. Не знаю, как они согласились исполнить роли мальчиков для битья. Ну, с чеченцами понятно, они не могли отказать, но там ведь один мальчишка из другого региона приехал.

Нарушение правил означает реальный риск получить травму, которая сломает ребенку жизнь. Федор Емельяненко тут абсолютно прав», – приводит 66.ru слова отца Амина. 

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