Андрей Николишин: СКА больше играет за счет «физики», а не мастерства
Чемпион мира и
бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин после матча регулярного
чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА (2:0) высказался о работе главного тренера сборной
России Олега Знарка в питерском клубе.
«Традиционно все команды Знарка строились на хорошей физической подготовке, на работе все 60 минут, отсюда и стиль игры СКА: команда больше играет за счет «физики», а не мастерства. Каждый тренер решает сам, Знарок так видит команду, и раз есть результат, то честь ему и хвала.
Но очень обидно, что мы теряем индивидуальность каждого хоккеиста, хотя были моменты яркие у Александра Барабанова, и Павел Дацюк в своем репертуаре «дирижировал».
В целом же по льду двигалась однородная большая масса из двух команд. Содержание игры СКА оставляет желать лучшего: брака очень много, причем брака на ровном месте», – приводит «Р-Спорт» слова Николишина.
Напомним, СКА занимает второе место в Восточной конференции, отставая от ЦСКА на одно очко.