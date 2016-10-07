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Андрей Николишин: СКА больше играет за счет «физики», а не мастерства

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин после матча регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА (2:0) высказался о работе главного тренера сборной России Олега Знарка в питерском клубе.

«Традиционно все команды Знарка строились на хорошей физической подготовке, на работе все 60 минут, отсюда и стиль игры СКА: команда больше играет за счет «физики», а не мастерства. Каждый тренер решает сам, Знарок так видит команду, и раз есть результат, то честь ему и хвала.

Но очень обидно, что мы теряем индивидуальность каждого хоккеиста, хотя были моменты яркие у Александра Барабанова, и Павел Дацюк в своем репертуаре «дирижировал».

В целом же по льду двигалась однородная большая масса из двух команд. Содержание игры СКА оставляет желать лучшего: брака очень много, причем брака на ровном месте», – приводит «Р-Спорт» слова Николишина.

Напомним, СКА занимает второе место в Восточной конференции, отставая от ЦСКА на одно очко.

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