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«Рубин» не добивался отстранения Еременко

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Дисквалификация полузащитника Романа Еременко никак не связана с его уходом из «Рубина» в ЦСКА и последовавшими разбирательствами, сообщил пресс-атташе казанского клуба Михаил Степанов.

- Футбольный клуб «Рубин» не имеет никакого отношения к ситуации. Никаких исков ни в какие органы мы не подавали. Вопросы, касающиеся Еременко, решаются «Рубином» и ЦСКА в рабочем порядке, - прокомментировал ТАСС ситуацию Степанов.

Еременко перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. На счету 29-летнего игрока 70 матчей в составе сборной Финляндии. Сегодня стало известно, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА. 

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