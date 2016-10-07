Чичерова пока не приняла решение о завершении карьеры
Муж прыгуньи в высоту Анны Чичеровой Геннадий Черновол сообщил, что легкоатлетка еще не приняла решение о завершении карьеры.
Вчера Международный олимпийский комитет лишил Чичиерову бронзовой медали Олимпиады 2008 года в Пекине.
«Аня пока не приняла решения о завершении своей спортивной карьеры», - сказал Черновол ТАСС.
В последний раз 34-летняя Чичерова принимала участие в соревнованиях в июне 2016 года - на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах она заняла первое место. Спортсменка является олимпийской чемпионкой Лондона, чемпионкой мира и Европы.
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