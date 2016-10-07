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Максим Митрофанов: Когда происходит победа, мы слышим про великий «Спартак», когда поражение – про вселенский заговор

Елена Корсунская
Источник:  Sports.ruКомментарии

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился впечатлениями от матча против «Спартака» в чемпионате России и оценил судейство Сергея Иванова (4:2).

- Как можно говорить об административном ресурсе «Зенита», когда у нас первый вице-президент РФС (Никита Симонян) выступает с публичной и абсолютно субъективной критикой судьи, и при этом все прекрасно знают, с каким клубом он духовно и исторически связан? 

Если серьезно, мне кажется, все подобные разговоры со стороны представителей «Спартака» – удел слабых. К сожалению, истерия, которая разжигается после этого матча, нивелирует прекрасную игру, которую показывает «Спартак» на поле в этом сезоне.

Когда происходит победа, мы слышим про великий «Спартак», когда поражение – про вселенский заговор. Мне кажется, это неспортивно. Это неуважение к соперникам, к труду собственных тренеров и футболистов. Заводят команду, заводят болельщиков, накаляются отношения, которые и без того не нужно накалять, - цитирует Митрофанова Sports.ru. 

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом». 

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