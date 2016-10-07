Иван Саввиди: Мы имеем моральное право сказать «Ростову»: «Живите счастливо без нас»
Председатель совета
директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди назвал условия, при которых компания
может вернуться к финансированию «Ростова».
«Мы считаем, что имеем моральные, этические и юридические права
сказать им: «Спасибо, живите счастливо без нас».
У нас в Ростове большое количество различных бизнесов. Различные
металлургические компании, крупнейшие агроходиниги, нефтеперерабатывающие
заводы и другие бизнесы, которые могли бы также оказать помощь команде. С миру
по нитке. Давайте содержать клуб вместе.
Мы завершаем сотрудничество с «Ростовом», но если к формированию
полноценного годового бюджета клуба будут подключены другие бизнесы Ростова, то
мы готовы вернуться», – приводит ТАСС слова Саввиди.
Напомним, ранее Саввиди заявил, что его компания погасила долги «Ростова»
и оплатила поездку в Мюнхен на матч Лиги чемпионов с «Баварией». В «Группе
Агроком» рассчитывали, что логотип компании появится на форме «Ростова», но
этого не произошло.