Иван Саввиди: Мы имеем моральное право сказать «Ростову»: «Живите счастливо без нас»

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди назвал условия, при которых компания может вернуться к финансированию «Ростова».

«Мы считаем, что имеем моральные, этические и юридические права сказать им: «Спасибо, живите счастливо без нас».

У нас в Ростове большое количество различных бизнесов. Различные металлургические компании, крупнейшие агроходиниги, нефтеперерабатывающие заводы и другие бизнесы, которые могли бы также оказать помощь команде. С миру по нитке. Давайте содержать клуб вместе.

Мы завершаем сотрудничество с «Ростовом», но если к формированию полноценного годового бюджета клуба будут подключены другие бизнесы Ростова, то мы готовы вернуться», – приводит ТАСС слова Саввиди.

Напомним, ранее Саввиди заявил, что его компания погасила долги «Ростова» и оплатила поездку в Мюнхен на матч Лиги чемпионов с «Баварией». В «Группе Агроком» рассчитывали, что логотип компании появится на форме «Ростова», но этого не произошло.