Федор Емельяненко занимает 32-е место в рейтинге тяжеловесов, чемпион лиги «Ахмат» - на 166-й строчке
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко остался на 32-м месте в обновленном рейтинге тяжеловесов ММА.
Первое место по-прежнему занимает американский миксфайтер, чемпион UFC Стипе Миочич. Лучший результат из россиян - у экс-чемпиона американской организации Bellator Виталия Минакова. Он занимает 17-е место. По сравнению с сентябрьским рейтингом он потерял две позиции.
Отметим также, что победа Шамиля Абдурахимова на турнире UFC над американцем Уолтом Харрисом позволила ему подняться в топ-40. Также Михаил Мохнаткин занимает место в топ-50 после победы над Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.
Тяжелый вес (октябрь)
1. Стипе
Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Кейн Веласкес (США, 14-2)
4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)
6. Брок Леснар (США, 6-3)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)
9. Андрей Орловский (Белоруссия, 25-13)
10. Трэвис Браун (США, 18-5-1)
…17
(-2). Виталий Минаков (Россия, 18-0)
19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)
21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 16-4)
23. (+2). Денис Гольцов (Россия, 18-4)
29. (-2). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)
32. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
36. (0). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)
47. (-1). Сергей Павлович (Россия, 9-0)
38. (+9). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-4)
49. (+2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)
50. (NEW). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)
65. (-2). Константин Ерохин (Россия, 9-3)
67. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)
68. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)
90. (NEW). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)
93. (-11). Михаил Мохнаткин (Россия, 8-1-2)
...166. Зелимхан Умиев (Россия, 8-1)
Сергей Харитонов (Россия, 24-6) на время выбыл из рейтинга, так как давно не проводил поединки. Ранее он занимал 30-е место. Следующий бой он проведет 4 ноября на турнире Bellator против американца Джеви Аялы.