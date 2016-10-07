Федор Емельяненко занимает 32-е место в рейтинге тяжеловесов, чемпион лиги «Ахмат» - на 166-й строчке

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко остался на 32-м месте в обновленном рейтинге тяжеловесов ММА.

Первое место по-прежнему занимает американский миксфайтер, чемпион UFC Стипе Миочич. Лучший результат из россиян - у экс-чемпиона американской организации Bellator Виталия Минакова. Он занимает 17-е место. По сравнению с сентябрьским рейтингом он потерял две позиции.

Отметим также, что победа Шамиля Абдурахимова на турнире UFC над американцем Уолтом Харрисом позволила ему подняться в топ-40. Также Михаил Мохнаткин занимает место в топ-50 после победы над Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.

Тяжелый вес (октябрь)

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Кейн Веласкес (США, 14-2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)

6. Брок Леснар (США, 6-3)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)

9. Андрей Орловский (Белоруссия, 25-13)

10. Трэвис Браун (США, 18-5-1)

…17 (-2). Виталий Минаков (Россия, 18-0)

19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)

21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 16-4)

23. (+2). Денис Гольцов (Россия, 18-4)

29. (-2). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)

32. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

36. (0). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)

47. (-1). Сергей Павлович (Россия, 9-0)

38. (+9). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-4)

49. (+2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)

50. (NEW). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)

65. (-2). Константин Ерохин (Россия, 9-3)

67. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)

68. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)

90. (NEW). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)

93. (-11). Михаил Мохнаткин (Россия, 8-1-2)

...166. Зелимхан Умиев (Россия, 8-1)

Сергей Харитонов (Россия, 24-6) на время выбыл из рейтинга, так как давно не проводил поединки. Ранее он занимал 30-е место. Следующий бой он проведет 4 ноября на турнире Bellator против американца Джеви Аялы.