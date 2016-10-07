Валерий Масалитин: ЦСКА зависел от Еременко, особенно когда он был в форме
Чемпион и обладатель
Кубка СССР 1991 года в составе ЦСКА Валерий Масалитин высказался об отстранении
полузащитника Романа Еременко.
«Потеря очень большая для ЦСКА в данный момент. ЦСКА зависел от Еременко, особенно когда он был в форме: сам и забивал в начале сезона, и пасы отдавал. А в отсутствие (залечивающего травму Алана) Дзагоева это вдвойне потеря. Самое главное, что восполнить нечем эти потери, так что ЦСКА будет тяжело. Шансы в Лиге чемпионов это уменьшает, двух мнений быть не может», – приводит «Р-Спорт» слова Масалитина.
Напомним, официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии опубликовал информацию о решении дисциплинарного комитета УЕФА отстранить полузащитника Романа Еременко на 30 дней.
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