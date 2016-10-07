Бывшего защитника «Спартака» Владислава Ващука обокрали дважды за последние недели

За последние две недели воры дважды наведались в квартиру бывшего защитника «Спартака», киевского «Динамо» и сборной Украины Владислава Ващука.

«Так случилось, что за последние две недели меня дважды обокрали. Первый раз воров, видимо, спугнул сын, неожиданно вернувшийся домой. На месте преступления они бросили железный лом, и я благодарен богу, что моего ребенка они не тронули. Второй раз был вчера. Видимо, все же решили довершить начатое. Миллионов у меня дома, конечно, они не нашли. Дом перевернули, перерыли все вещи, в общем все это неприятно», - написал 41-летний Ващук на своей странице в сети Facebook.

Владислав Ващук выступал за московский «Спартак» в 2003 году и завоевал в составе красно-белых Кубок России. В 1992-2003 и 2005-2008 он играл за киевское «Динамо», с которым стал девятикратным чемпионом Украины.

В 2012 - 2013 годах Ващук занимал пост спортивного директора киевского «Арсенала».

