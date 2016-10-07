УЕФА отказывается раскрывать причины отстранения Романа Еременко
УЕФА пока не собирается раскрывать причины и детали отстранения от игры полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко.
- УЕФА не станет раскрывать детали отстранения, - цитирует представителя пресс-службы организации агентство ТАСС.
Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от
участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета
УЕФА, сообщил ранее официальный сайт Федерации футбола Финляндии.
Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.