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Даниил Квят: Если вспоминать, что случилось на трассе, я закажу суши с осьминогом

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги первого дня Гран-при Японии.

«Успешный день для нас. Честно говоря, программа в послеобеденной сессии получилась немного скомканной, но завтра мы наверстаем упущенное в третьей тренировке и увидим, где находится «Торо Россо» по отношению к нашим прямым оппонентам.

Сегодня мы собрали предостаточно информации о работе резины, что и было нашим изначальным заданием. Теперь мы будем ее анализировать.

Если вспоминать то, что случилось на трассе, я определенно закажу суши с осьминогом сегодня», – приводит Autosport.com слова Квята.

Напомним, в первой практике российский гонщик показал 11-й результат, во второй – 14-й.

Добавим, что во время первой тренировки Квят сказал по радио: «О, осьминог вернулся! Он довольно маленький. Осьминожка».

Пресс-служба «Торо Россо» выступила с объяснением ситуации: «Слово «Осьминог» было сказано в переносном смысле. На самом деле он имел ввиду ошметки резины, которые застряли на антенне и напомнили ему осьминога».

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