Украинец Крылов вызвал на бой чеченца Эдилова за критику в адрес Емельяненко

Украинский боец Никита Крылов вызвал на бой чеченца Абдул-Керима Эдилова за критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу боев детей в Грозном.

«С Эдиловым мы оба в UFC и можем решить вопрос и как спортсмены, и как мужчины. Мне не нравится, что ты пишешь об одном из самых уважаемых мною бойцов, поэтому буду рад встретить тебя в UFC, как бы ни закончился мой бой с Мишей, и когда бы ни закончилась твоя дисквалификация. Давай без звонков и обещаний порезать и вывезти в лес, как было у Яна и Магомедова, встретимся весной в UFC и решим, кому заниматься спортом, а кому писать в Instagram», - написал Крылов на своей странице в Instagram.

Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Емельяненко отметил, что организация боев между детьми противоречит правилам.



