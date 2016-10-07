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Украинец Крылов вызвал на бой чеченца Эдилова за критику в адрес Емельяненко

Елена Корсунская
Источник:  InstagramКомментарии

Украинский боец Никита Крылов вызвал на бой чеченца Абдул-Керима Эдилова за критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко по поводу боев детей в Грозном.

«С Эдиловым мы оба в UFC и можем решить вопрос и как спортсмены, и как мужчины. Мне не нравится, что ты пишешь об одном из самых уважаемых мною бойцов, поэтому буду рад встретить тебя в UFC, как бы ни закончился мой бой с Мишей, и когда бы ни закончилась твоя дисквалификация. Давай без звонков и обещаний порезать и вывезти в лес, как было у Яна и Магомедова, встретимся весной в UFC и решим, кому заниматься спортом, а кому писать в Instagram», - написал Крылов на своей странице в Instagram.

Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Емельяненко  отметил, что организация боев между детьми противоречит правилам.

Repost from @industrialsofficial @TopRankRepost #TopRankRepost #ФедорПрав #IndustrialsTeam Кирилл Тимофеев @k_timofeev: Если мне захочется посмеяться, я еще раз прочитаю о призывах вести беседу культурно. Федор Емельяненко говорит о том, что у него вызывают недоумение детские бои. Говорит без единого грязного слова, как принято говорить мужчине. Вместо объяснений, что такое показательный бой, сразу несколько человек, которых он вообще не упоминал, провели у себя в инстаграмах тренировку культурного общения со словами петух, черный пиар, зависть, «кто такой?». Если детские бои вы называете воспитанием подрастающего поколения, то кто тогда воспитатели? Никита Крылов @nikitakrylovufc: Я не знаю, кто там и как часто дрался в детстве, но если человек во взрослом возрасте не способен уважительно говорить со старшими (это же чтят на Кавказе, кстати, Федор и Рамзан ровесники, обоим недавно исполнилось 40 лет и они друг с другом могут общаться на равных, верно?), это в 10 000 раз хуже и показательнее любых показательных детских боев. Если в ответ на слова Федора его называют последними словами и выкладывают фотографии самых тяжелых моментов его боев, желая посмеяться, о каком воспитании подрастающего поколения можно говорить? С @abdul_kerim_edilov мы оба в UFC и можем решить вопрос и как спортсмены, и как мужчины. Мне не нравится, что ты пишешь об одном из самых уважаемых мною бойцов, поэтому буду рад встретить тебя в UFC, как бы ни закончился мой бой с Мишей, и когда бы ни закончилась твоя дисквалификация. Давай без звонков и обещаний порезать и вывезти в лес, как было у Яна и Магомедова, встретимся весной в UFC и решим, кому заниматься спортом, а кому писать в Instagram.

Фото опубликовано Никита Крылов (@nikitakrylovufc)


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