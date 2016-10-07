Хабиб Нурмагомедов занимает десятую строчку в мировом рейтинге легковесов
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов потерял одну позицию в рейтинге дивизиона в октябре.
На данный момент Хабиб расположился на десятой строчке.
Рейтинг за октябрь
Легкий вес
1. Эдди Альварес (США, 28-4)
2. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-8)
3. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)
4. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)
5. Тони Фергюсон (США, 21-3)
6. Майкл Джонсон (США, 17-10)
7. Майкл Чиса (США, 14-2)
8. Уилл Брукс (США, 18-2)
9. Джастин Гейтжи (США, 16-0)
10. (-1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 23-0)
…16 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-1)
18. (-1). Рустам Хабилов (Россия, 20-3)
31. (0). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
38. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 19-1)
40. (0). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)
55. (NEW). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)
57. (+42). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)
63. (NEW). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)
68. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 13-1)
70. (-1). Шамиль Завуров (Россия, 29-5-1)
75. (NEW). Ислам Махачев (Россия, 13-1)
76. (0). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)
81. (-37). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)
84. (0). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)
94. (-1). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)