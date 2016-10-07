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Хабиб Нурмагомедов занимает десятую строчку в мировом рейтинге легковесов

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов потерял одну позицию в рейтинге дивизиона в октябре.

На данный момент Хабиб расположился на десятой строчке.

Рейтинг за октябрь 

Легкий вес

1. Эдди Альварес (США, 28-4)

2. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-8)

3. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)

4. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)

5. Тони Фергюсон (США, 21-3)

6. Майкл Джонсон (США, 17-10)

7. Майкл Чиса (США, 14-2)

8. Уилл Брукс (США, 18-2)

9. Джастин Гейтжи (США, 16-0)

10. (-1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 23-0)

…16 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-1)

18. (-1). Рустам Хабилов (Россия, 20-3)

31. (0). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

38. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 19-1)

40. (0). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)

55. (NEW). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)

57. (+42). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)

63. (NEW). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)

68. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 13-1)

70. (-1). Шамиль Завуров (Россия, 29-5-1)

75. (NEW). Ислам Махачев (Россия, 13-1)

76. (0). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)

81. (-37). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)

84. (0). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)

94. (-1). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)

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