Глава USADA: Хакеры – мошенники, развязавшие клеветническую кампанию против честных спортсменов

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт снова обвинил хакеров из группы Fancy Bears в противозаконной и аморальной деятельности.

- Это еще одна отчаянная попытка отвлечь внимание от настоящей проблемы – поддержки российским государством системы употребления допинга. Они — мошенники. Мы уверены, что люди в конце концов поймут: это умышленное и нелегальное вторжение в частную жизнь спортсменов, спланированная клеветническая кампания, - цитирует Тайгерта BBC.

Ранее хакерская группа Fancy Bears на своем сайте разместила информацию о том, что в 2015 году терапевтические исключения на прием запрещенных WADA препаратов получили 583 американских спортсмена. Это стало известно после взлома личной переписки научного руководителя USADA доктора Мэтта Федорука.

Ранее хакеры в несколько приемов публиковали на сайте списки именитых атлетов, которые получали терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов. В их числе оказались теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс.





