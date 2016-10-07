Albus Nox Luna вышла в четвертьфинал чемпионата мира по League of Legends

Российский коллектив Albus Nox Luna смог пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по League of Legends.



Россияне победили команду из Южной Кореи ROX Tigers и обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира. В групповом этапе команда заняла второе место. Также в плей-офф вышел коллектив ROX Tigers.



Теперь Albus Nox Luna поедет в Чикаго, где с 13 по 16 октября пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира по League of Legends.