Руслан Проводников: Недопустимо оскорблять Емельяненко за высказанное им мнение

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников выступил в защиту президента Союза MMA России Федора Емельяненко.

«Услышал о сложившейся ситуации вокруг Федора, и немного огорчился, хотелось бы напомнить о том что Федор является легендой мира единоборств и долгие годы прославлял нашу страну по всему миру, поэтому считаю что ко мнению спортсмена с таким опытом, которого знают и уважают по всему миру стоит прислушаться , и недопустимо произносить оскорбления в его адресс, за то что он высказал свое мнение», - написал Проводников в своем инстаграме.

Несколько дней назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира.