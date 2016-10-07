Пелле исключен из сборной Италии за то, что не пожал руку Вентуре

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура исключил из команды форварда Грациано Пелле после матча отборочного турнира чемпионата мира с Испанией (1:1). Таким образом, Пелле не сыграет за национальную команду в матче с Македонией.

В матче с Испанией Вентура заменил Пелле, после чего игрок отказался пожать руку тренеру. После игры форвард принес извинения за свой поступок, но этого оказалось недостаточно.

«Тренер Джанпьеро Вентура с согласия Федерации футбола Италии решил исключить игрока Грационо Пелле из состава команды в связи с неуважительным отношением во время замены в матче с Испанией», – говорится на официальном сайте федерации.