Футбольная ассоциация Финляндии ждет новой информации по Еременко от УЕФА

Как сообщили в Футбольной ассоциации Финляндии, причины отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко по-прежнему неизвестны, однако там ждут новых данных от УЕФА.

- На данный момент мы можем лишь подтвердить, что Еременко не сыграет за сборную в субботу против Хорватии, и что в УЕФА нам сообщили об отстранении игрока. Мы находимся в той же ситуации, что и ЦСКА. И все еще ждем новой информации от УЕФА, - сообщили в футбольной ассоциации.

Напомним, что сегодня стало известно, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.