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Отстранение Еременко может быть связано с употреблением «снюса» – измельченного табака

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко от футбола на 30 дней может быть связано с употреблением игроком «снюса» - измельченного увлажненного табака.

Такой табак производят и употребляют в Швеции. В Евросоюзе (кроме Швеции) с 1992 года запрещена открытая продажа «снюса», но применение его не ограничивается законодательно. В Швеции и Норвегии «снюс» продается легально. В России он долгое время также продавался на законных основаниях, но в декабре 2015 года он был запрещен к реализации в торговых точках.

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА, сообщил ранее официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.

За что Романа Еременко отстранили от футбола?

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