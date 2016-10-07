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Михаил Мамиашвили: Не думаю, что детям надо заниматься смешанными единоборствами

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  СобеседникКомментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает целесообразным привлечение детей к занятиям смешанными единоборствами.

- В ходе боев один из мальчиков, ни одному из которых не исполнилось 12 лет, нокаутировал другого, и это, как сообщается, показали в прямом эфире. Как вы считаете, должны дети такого возраста принимать участие в подобных боях?
- Я не думаю, что в таком возрасте надо этим детям заниматься. В любом виде спорта, в любом единоборстве не исключены какие-то травмы, в том числе и в детском возрасте, но я считаю, что нужно максимально это все ограничивать.

- А если бы на детях была защита, такие бои можно было бы одобрить?
- Хочу сказать, что я не сторонник всего вот этого действа даже среди взрослых. Мне это неинтересно по многим причинам.

- Чем вам не нравятся бои без правил?
- Есть традиционные виды спорта, единоборства, где четко регламентированные правила, где есть серьезная история, своя какая-то внутренняя философия. Здесь все вытекает одно из другого. Ведь не просто так тысячу лет назад люди придумали правила – преследовалась какая-то цель. Вот эти виды единоборств – сфера моих интересов, – рассказал Мамиашвили в интервью Sobesednik.ru.

Во вторник в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без специальной защитной экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко подверг критике участие детей в рамках этого турнира.

Голосование: Федор Емельяненко осудил детские бои ММА на турнире в Грозном, сейчас его и критикуют, и поддерживают. Как вы считаете:

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