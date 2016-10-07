Сборная России получит 36 млн рублей за победу в матче с Коста-Рикой
Сборная России получит 36 миллионов рублей за победу в товарищеском матче с Коста-Рикой, сообщает Life со ссылкой на источник в российской команде.
Ничья с Коста-Рикой оценивается приблизительно в 18 миллионов рублей. Эти суммы будут распределены между руководящим штабом (тренеры, администраторы) и вызванными на матч игроками (23 в заявке) в соответствии с установленными пропорциями.
Главный тренер команды Станислав Черчесов получит 20 тысяч евро (около 1,4 млн. рублей) в случае победы над Коста-Рикой, либо 10 тысяч евро (0,7 млн. рублей) в случае ничейного результата.
Напомним, что 9 октября в Краснодаре сборная России сыграет с Коста-Рикой, а 15 ноября в Грозном проведет товарищеский матч с Румынией.
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