Сборная России получит 36 млн рублей за победу в матче с Коста-Рикой

Сборная России получит 36 миллионов рублей за победу в товарищеском матче с Коста-Рикой, сообщает Life со ссылкой на источник в российской команде.

Ничья с Коста-Рикой оценивается приблизительно в 18 миллионов рублей. Эти суммы будут распределены между руководящим штабом (тренеры, администраторы) и вызванными на матч игроками (23 в заявке) в соответствии с установленными пропорциями.

Главный тренер команды Станислав Черчесов получит 20 тысяч евро (около 1,4 млн. рублей) в случае победы над Коста-Рикой, либо 10 тысяч евро (0,7 млн. рублей) в случае ничейного результата.

Напомним, что 9 октября в Краснодаре сборная России сыграет с Коста-Рикой, а 15 ноября в Грозном проведет товарищеский матч с Румынией.