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Сборная России получит 36 млн рублей за победу в матче с Коста-Рикой

Елена Корсунская
Источник:  Life.ruКомментарии

Сборная России получит 36 миллионов рублей за победу в товарищеском матче с Коста-Рикой, сообщает Life со ссылкой на источник в российской команде. 

Ничья с Коста-Рикой оценивается приблизительно в 18 миллионов рублей. Эти суммы будут распределены между руководящим штабом (тренеры, администраторы) и вызванными на матч игроками (23 в заявке) в соответствии с установленными пропорциями. 

Главный тренер команды Станислав Черчесов получит 20 тысяч евро (около 1,4 млн. рублей) в случае победы над Коста-Рикой, либо 10 тысяч евро (0,7 млн. рублей) в случае ничейного результата. 

Напомним, что 9 октября в Краснодаре сборная России сыграет с Коста-Рикой, а 15 ноября в Грозном проведет товарищеский матч с Румынией.  

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