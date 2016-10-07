Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Юлии Аникеевой
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшего президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой, обвиняемой в мошенничестве.
- Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Аникеевой меры пресечения в виде домашнего ареста до 29 октября, — сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина агентству «Р-Спорт».
Напомним, раннее генеральный менеджер сборной России «3 на 3» Алексей Саврасенко обвинил Юлию Аникееву в том, что деньги, предназначенные для выплаты зарплат тренерам и суточных игрокам баскетбольной сборной России «3 на 3» за выступление на Европейских играх в Баку (сборная России заняла первое место. – Прим. ред.) в размере 1,5 млн. рублей бесследно исчезли со счета РФБ и так не дошли до команды.
6 апреля Аникеевой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере — то есть более одного миллиона рублей). В тот же день был проведен допрос экс-президента РФБ.
Пресненским районным судом Москвы обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.