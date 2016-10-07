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Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Юлии Аникеевой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшего президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой, обвиняемой в мошенничестве.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Аникеевой меры пресечения в виде домашнего ареста до 29 октября, —  сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина агентству «Р-Спорт». 

Напомним, раннее генеральный менеджер сборной России «3 на 3» Алексей Саврасенко обвинил Юлию Аникееву в том, что деньги, предназначенные для выплаты зарплат тренерам и суточных игрокам баскетбольной сборной России «3 на 3» за выступление на Европейских играх в Баку (сборная России заняла первое место. – Прим. ред.) в размере 1,5 млн. рублей бесследно исчезли со счета РФБ и так не дошли до команды.

6 апреля Аникеевой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере — то есть более одного миллиона рублей). В тот же день был проведен допрос экс-президента РФБ.

Пресненским районным судом Москвы обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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