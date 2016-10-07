Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Наталья Воробьева: Никаких извинений со стороны Мамиашвили не последовало

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева высказалась о словах президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

«Такие слова в мой адрес может говорить тренер, а не президент федерации. Считаю, что на Олимпиаде сделала все возможное. Мне не в чем себя упрекнуть. Никаких извинений в мой адрес не последовало», – передает слова Воробьевой корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, после поражения Воробьевы и Валерии Кобловой Мамиашвили подверг критике обеих спортсменок:

«Обе могли выиграть золотые медали. 10 секунд – цена золотой медали. Не хочу поздравлять и не буду – они обязаны были выигрывать. Они должны были умереть, но за 10 секунд ничего не отдать. Я так жил, живу и буду жить.

А они пускай живут так, как считают нужным. Нет им прощения. Обе проявили безволие, так бороться за страну, за флаг не должны были. Соперницы были серьезные, реально, но наши девочки обязаны были выигрывать. За 10 секунд подарить золотые медали – это удел ничтожеств».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наталья Воробьева: Теперь у меня есть квартира в МахачкалеСеребряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева рассказала о подарке, который получила от руководства республики Дагестан.Михаил Мамиашвили: Не думаю, что детям надо заниматься смешанными единоборствамиПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает целесообразным привлечение детей к занятиям смешанными единоборствами.Канадца допустили до ОИ-2016, несмотря на положительную пробу на кокаинКанадский спортсмен в прыжках с шестом Шон Барбери был допущен до участи в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, несмотря на положительную пробу на кокаинБарак Обама: В МОК, как и в ФИФА, решения сфабрикованыПрезидент США Барак Обама считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не всегда честен в своих решениях. В частности, президент отметил, что летняя Олимпиада-2016 года должна была пройти в Чикаго.Бал олимпийцев состоится 1 декабря в Москве1 декабря в Москве состоится очередной Бал олимпийцев России, на котором будут чествовать чемпионов и призеров Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Рогозин: Нужно закрепить успех женской сборной России и поднять мужской гандболЗаместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин сообщил, что главными задачами федерации является закрепление успеха женской сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также поднятие уровня мужского гандбола в стране.Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программыОлимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.«Не поменяем менталитет – России не будет в тяжелой атлетике»«Не поменяем менталитет – России не будет в тяжелой атлетике»«Советский спорт» разбирается, как российской тяжелой атлетике жить дальше.Михаил Мамиашвили: Вместо того, чтобы приносить пользу, Чамсулвараев принес слезы и гореПрезидент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что знал убитого в Ираке чемпиона Европы по вольной борьбе Чамалвара Чамсулвараева.«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр»«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр»Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин – об отлучении России от Олимпиады и борьбе с допингом.Евгений Тищенко: Из-за боя с Левитом мне написали столько гадостей, что было невозможно терпетьОлимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 российский тяжеловес Евгений Тищенко прокомментировал свое скандальное высказывание о жителях Казахстана.Президент МОК: Не понимаю, почему российские спортсмены подверглись санкциям на ОИ-2016Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что до сих пор не понимает, почему российские атлеты подверглись санкциям на прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх.Геннадий Шипулин: В новый олимпийский цикл нужно входить с молодыми отечественными специалистамиГлавный тренер «Белогорья», вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин считает, что в новом олимпийском цикле в тренерском штабе мужской сборной России должны работать молодые российские специалисты.Российский «пляжник» Семенов подписал контракт с «Газпромом-Югрой»Российский волейболист Константин Семенов, который в паре с Вячеславом Красильниковым занял четвертое место на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в пляжном волейболе, заключил контракт с клубом «Газпром-Югра».Шамиль Тарпищев: На Олимпиаде мы выступили успешно, а в Кубке Федерации провалилисьПрезидент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев признался, что его порадовало выступление российских теннисистов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но в Кубке Федерации выступление получилось провальным.Томаш Бердых: Не сожалею, что пропустил ОлимпиадуТомаш Бердых: Не сожалею, что пропустил ОлимпиадуДевятая ракетка мира в интервью Spb.Sovsport.ru – о сотрудничестве с Иванишевичем, молодых российских теннисистах и шансах сыграть в Токио.Артем Вольвич: Было бы несправедливо, если бы мы выиграли матч за бронзу на ОИ-2016Волейболист сборной России и казанского «Зенита» Артем Вольвич поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.ОКР доволен выступлением российских олимпийцев в РиоМария Верченова: Сделали одну ошибку – плохо изучили поле в РиоЛучшая гольфистка России Мария Верченова рассказала об Олимпийский играх, где была единственной представительницей страны.Мария Пасека: Говорят, у меня самый сильный опорный прыжок в сборнойЧемпионка мира Мария Пасека рассказала, почему выступает на крупных соревнованиях только в опорном прыжке.

Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвиливсе новости
Наталья Воробьёва
Наталья Воробьёвавсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016

Cпецпредложение