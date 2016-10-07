Наталья Воробьева: Никаких извинений со стороны Мамиашвили не последовало

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева высказалась о словах президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

«Такие слова в мой адрес может говорить тренер, а не президент федерации. Считаю, что на Олимпиаде сделала все возможное. Мне не в чем себя упрекнуть. Никаких извинений в мой адрес не последовало», – передает слова Воробьевой корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.



Напомним, после поражения Воробьевы и Валерии Кобловой Мамиашвили подверг критике обеих спортсменок:

«Обе могли выиграть золотые медали. 10 секунд – цена золотой медали. Не хочу поздравлять и не буду – они обязаны были выигрывать. Они должны были умереть, но за 10 секунд ничего не отдать. Я так жил, живу и буду жить.

А они пускай живут так, как считают нужным. Нет им прощения. Обе проявили безволие, так бороться за страну, за флаг не должны были. Соперницы были серьезные, реально, но наши девочки обязаны были выигрывать. За 10 секунд подарить золотые медали – это удел ничтожеств».