Что грозит Еременко, если дело в допинге

В том случае, если причиной отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко является нарушение антидопинговых правил, то последствия могут быть самыми разными, вплоть до четырехлетней дисквалификации.

Согласно действующим антидопинговым правилам УЕФА стандартный срок наказания даже за первое нарушение составляет четыре года. Однако он может быть сокращен до двух лет (а то и меньше), если игроку удастся доказать наличие смягчающих обстоятельств (например, непреднамереннос ть нарушения). А в некоторых случаях дело может ограничиться простым предупреждением (пункты 9.01, 9.02, 9.03, 10.02 антидопинговых правил УЕФА).