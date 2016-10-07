Наталья Воробьева: Теперь у меня есть квартира в Махачкале

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Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программы Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.

«Не поменяем менталитет – России не будет в тяжелой атлетике» «Советский спорт» разбирается, как российской тяжелой атлетике жить дальше.

«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр» Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин – об отлучении России от Олимпиады и борьбе с допингом.

Евгений Тищенко: Из-за боя с Левитом мне написали столько гадостей, что было невозможно терпеть Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 российский тяжеловес Евгений Тищенко прокомментировал свое скандальное высказывание о жителях Казахстана.

Президент МОК: Не понимаю, почему российские спортсмены подверглись санкциям на ОИ-2016 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что до сих пор не понимает, почему российские атлеты подверглись санкциям на прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх.

Геннадий Шипулин: В новый олимпийский цикл нужно входить с молодыми отечественными специалистами Главный тренер «Белогорья», вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин считает, что в новом олимпийском цикле в тренерском штабе мужской сборной России должны работать молодые российские специалисты.

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Шамиль Тарпищев: На Олимпиаде мы выступили успешно, а в Кубке Федерации провалились Президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев признался, что его порадовало выступление российских теннисистов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но в Кубке Федерации выступление получилось провальным.

Томаш Бердых: Не сожалею, что пропустил Олимпиаду Девятая ракетка мира в интервью Spb.Sovsport.ru – о сотрудничестве с Иванишевичем, молодых российских теннисистах и шансах сыграть в Токио.

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ОКР доволен выступлением российских олимпийцев в Рио

Мария Верченова: Сделали одну ошибку – плохо изучили поле в Рио Лучшая гольфистка России Мария Верченова рассказала об Олимпийский играх, где была единственной представительницей страны.

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