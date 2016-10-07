Наталья Воробьева: Теперь у меня есть квартира в Махачкале
Серебряный призер
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева рассказала о подарке,
который получила от руководства республики Дагестан.
«Теперь у меня есть квартира в Махачкале. Вчера вернулась из Махачкалы. Учитывая мои дагестанские корни, меня пригласил глава республики Рамазан Абдулаптипов. Он вручил мне сертификат на двухкомнатную квартиру», – передает слова Воробьевой корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.
Напомним, Воробьева выиграла золото Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 72 кг, а в Рио-де-Жанейро выступала в весовой категории до 69 кг.
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