Эйдур Гудьонсен: Лагербек на Евро сказал, что Англия – самая переоцененная сборная мира

Бывший нападающий «Челси», «Барселоны» и сборной Исландии Эйдур Гудьонсен рассказал об исторической победе команды над англичанами в 1/8 финала Евро-2016.

- Никто не ожидал, что мы сможем выйти из группы, но сама команда верила в успех. Английский футбол всегда имел большое влияние на исландский, так что мы играли против игроков, которых постоянно видели в телевизоре по выходным. Но тренер Ларс Лагербек сказал, что мы сыграем с самой переоцененной сборной мира.



Это заставило нас задуматься. Оглядываясь назад, это было правдой. Ожидания и давление на сборную Англии всегда настолько высоки, что у них не получается удачно сыграть на крупных турнирах, - заявил Гудьонсен.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы завершился победой исландцев со счетом 2:1. После завершения турнира главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку.

Эйдур Гудьонсен не был игроком основного состава сборной Исландии на Евро-2016.

