Эйдур Гудьонсен: Лагербек на Евро сказал, что Англия – самая переоцененная сборная мира
Бывший нападающий «Челси», «Барселоны» и сборной Исландии Эйдур Гудьонсен рассказал об исторической победе команды над англичанами в 1/8 финала Евро-2016.
- Никто не ожидал, что мы сможем выйти из группы, но сама команда верила в успех.
Английский футбол всегда имел большое влияние на исландский, так что мы
играли против игроков, которых постоянно видели в телевизоре по выходным. Но
тренер Ларс Лагербек сказал, что мы сыграем с самой переоцененной сборной мира.
Это заставило нас задуматься. Оглядываясь назад, это было правдой. Ожидания и давление на сборную Англии всегда настолько высоки, что у них не получается удачно сыграть на крупных турнирах, - заявил Гудьонсен.
Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы завершился победой исландцев со счетом 2:1. После завершения турнира главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку.
Эйдур Гудьонсен не был игроком основного состава сборной Исландии на Евро-2016.