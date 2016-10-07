Александр Кульчий: Белоруссия будет играть на победу в матче с Голландией
Член тренерского штаба сборной Белоруссии по футболу Александр Кульчий поделился ожиданиями о предстоящем матче отборочного раунда чемпионата мира с Голландией.
– Наша команда будет
стремиться в Голландии к положительному результату. Шансы – они всегда есть.
Сейчас Голландия не такая грозная, как в предыдущие годы, даёт играть своим
соперникам, ничего страшного. Да, она остаётся сильной командой, но белорусы
подготовились к встрече с ней. Конечно, мы можем играть с ней на победу, а там
как получится, – сказал Кульчий euro-football.ru.
Сегодня белорусская сборная встретится с голландцами в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в России. Начало матча в 21:45 мск.
Матч
Место и дата
07 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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