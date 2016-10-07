Александр Кульчий: Белоруссия будет играть на победу в матче с Голландией

Член тренерского штаба сборной Белоруссии по футболу Александр Кульчий поделился ожиданиями о предстоящем матче отборочного раунда чемпионата мира с Голландией.

– Наша команда будет стремиться в Голландии к положительному результату. Шансы – они всегда есть. Сейчас Голландия не такая грозная, как в предыдущие годы, даёт играть своим соперникам, ничего страшного. Да, она остаётся сильной командой, но белорусы подготовились к встрече с ней. Конечно, мы можем играть с ней на победу, а там как получится, – сказал Кульчий euro-football.ru.

Сегодня белорусская сборная встретится с голландцами в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в России. Начало матча в 21:45 мск.