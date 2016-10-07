Алексей Сафонов: Отстранение Еременко – очень серьезный вопрос

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Дисквалификация Еременко связана с допингом или скандалом после ухода из «Рубина»? Не знаю, не хочется сейчас как-то рассуждать на эту тему. Это очень серьезное дело, серьезный вопрос. Лучше дождемся официальных комментариев со стороны ЦСКА. Они должны последовать сегодня, - цитирует Сафонова «Спорт день за днем».

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.