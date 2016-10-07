Ханс Бакке: Отстранение Еременко стало для нас огромным неприятным сюрпризом

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Бакке прокомментировал отстранение от футбола на 30 дней полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Мы узнали об отстранении Еременко во время командного собрания, когда уже готовились к матчу с Исландией. Когда пришло известие о том, что Роман не сможет выйти на поле, нам пришлось нелегко. Это стало для нас огромным неприятным сюрпризом, — цитирует Бакке портал Fotbollskanalen.se.

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА, сообщил ранее официальный сайт Федерации футбола Финляндии.



Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.