Валерий Масалитин: Не думаю, что ЦСКА сидит на допинге

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал дисквалификацию полузащитника столичной команды Романа Еременко.

– Не думаю, что ЦСКА сидит на допинге. Скорее всего, найденное вещество находится в количестве каких-то милиграммов в восстановительных препаратах. Здоровый человек никогда не вытерпит такие большие нагрузки – длительные перелеты и игры через два дня на третий, поэтому спортсменам дают восстановительные, где и может оказаться допинг.

Еременко был одним из основных игроков армейского клуба. Это самобытный игрок, который координировал игру ЦСКА, мог сам и отдать, и забить. Потеря Еременко тем более чувствительна, что у ЦСКА короткая скамейка, плюс еще Дзагоев «сломанный», – сказал Масалитин euro-football.ru.

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.