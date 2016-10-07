Валерий Масалитин: Не думаю, что ЦСКА сидит на допинге
Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал дисквалификацию полузащитника столичной команды Романа Еременко.
– Не думаю, что ЦСКА сидит
на допинге. Скорее всего, найденное вещество находится в количестве каких-то
милиграммов в восстановительных препаратах. Здоровый человек никогда не
вытерпит такие большие нагрузки – длительные перелеты и игры через два дня на третий,
поэтому спортсменам дают восстановительные, где и может оказаться допинг.
Еременко был одним из
основных игроков армейского клуба. Это самобытный игрок, который координировал
игру ЦСКА, мог сам и отдать, и забить. Потеря Еременко тем более чувствительна,
что у ЦСКА короткая скамейка, плюс еще Дзагоев «сломанный», – сказал
Масалитин euro-football.ru.
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